《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒３８％，個股普跌銀行白酒撐市

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行行長潘功勝在中國發展高層論壇表示，中國經濟保持

回升向好態勢，有能力實現全年５％左右的預期增長目標，並稱未來仍有充足的政策空間和豐富

的工具儲備，還提到目前房地產市場已出現一些積極信號。然而滬深股市今早反應不大，科技股

跌浪持續，僅白酒和銀行兩權重板塊撐市，滬綜指半日跌０﹒３８％，報３０１４﹒９點，深成

指跌０﹒３％，創業板指倒升０﹒０２％，今早共超過３８００隻個股下跌。

兩市半日成交５７３２億元（人民幣．下同），較上交易日（２５日）同時段成交減少

９﹒１％，陸股通半日淨流入超過１７億元。



＊關注荷蘭首相呂特訪華，晶片股緊張＊



關注荷蘭首相呂特今起訪華，此前有指呂特將與習近平會面，討論該國光刻機龍頭ＡＳＭＬ

能否為已輸往中國的光刻機取得年度更新許可證，如果許可證被撤銷，ＡＳＭＬ在華設備將在數

周內無法再運作。半導體板塊下跌，大為股份（深：００２２１３）瀉８﹒６％，臻鐳科技

（滬：６８８２７０）跌６﹒８％，文一科技（滬：６００５２０）跌６﹒５％，美芯晟

（滬：６８８４５８）跌６﹒１％，富創精密（滬：６８８４０９）跌５﹒４％，德邦科技

（滬：６８８０３５）走低５％，華峰測控（滬：６８８２００）跌４﹒９％，中芯國際

（滬：６８８９８１）現價則軟０﹒１％。

寧德時代（深：３００７５０）董事長曾毓群接受外電採訪時稱，集團與特斯拉及另一間沒

透露名稱的國際大型車企洽商，以技術專利協議模式，容許後兩者在美國生產寧德時代擁專利的

電動車電池。寧德時代目前升２﹒７％，報１８９﹒８６元。



＊部分地產股回吐＊



地產領域利好傳聞頻現，然而滬深地產股在昨日（２５日）經歷一波升浪後，今早後勁不繼

，萬科Ａ（深：０００００２）揚０﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）微升０﹒３％，但

新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒１％，保利發展（滬：６０００４８）跌０﹒５％，世茂

股份（滬：６００８２３）則無升跌。

白酒股盤中升幅居前，古井貢酒（深：０００５９６）升２﹒６％，瀘州老窖

（深：０００５６８）揚２﹒１％，五糧液（深：０００８５８）升１﹒５％，茅台

（滬：６００５１９）揚０﹒８％。（ｅｙ）

