《Ａ股行情》三大指數翻盤滬指收升０﹒１７％，觀望氣氛增成交退

《經濟通通訊社２６日報道》觀望領袖人動向及美國快將公布通脹數據，Ａ股觀望氣氛增加

，兩市全日成交９５６０億元（人民幣．下同），按日回落８﹒４％，結束連續六日萬億成交趨

勢。Ａ股三大指數早市走軟，午後跌幅稍擴，滬綜指低見３００６﹒２６點，三千點關口亮紅燈

，不過地產股急升，加上電池、小米汽車、核污染等概念有炒作，股市尾盤復升，滬綜指全日收

升０﹒１７％，報３０３１﹒４８點，深成指倒升０﹒２８％，創業板指揚０﹒４４％。

陸股通全日淨流入超過４７億元。

博鰲亞洲論壇早上舉行年會新聞發布會，並發布《亞洲經濟前景及一體化進程２０２４年度

報告》，報道指，亞洲主要國家資本市場、外匯市場、債券市場以及銀行業將趨於穩定，貿易與

投資有望扭轉去年的下行趨勢。報告預期今年亞洲經濟增速高於去年，達到４﹒５％左右。南亞

地區經濟增速預計達５﹒８％領跑亞洲。

據《彭博》消息，一些在北京參加中國發展高層論壇活動的美企高管正重新安排行程，據報

他們收到了周三（２７日）與「中國最高領導人」會面的邀請，報道認為這些高管將與中國國家

主席習近平會面。



＊地產股連日升，城投類升勢強＊



地產領域利好傳聞頻現，然而滬深地產股在昨日（２５日）經歷一波升浪後，今早後勁不繼

，而隨著深圳取消此前執行１０多年的「７０９０政策」消息逐漸發酵並登上熱搜，地產股午後

明確轉升，招商蛇口（深：００１９７９）大漲３﹒１％，信達地產（滬：６００６５７）漲

１﹒９％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒５％，萬科Ａ（深：０００００２）升

１﹒３％，保利發展（滬：６０００４８）升０﹒４％。

城投類房企升幅更強，京投發展（滬：６００６８３）、上實發展（滬：６００７４８）漲

停，津投城開（滬：６００３２２）升７％，津濱發展（深：０００８９７）漲６﹒３％，渝開

發（深：０００５１４）升５﹒５％，西藏城投（滬：６００７７３）走高５％。

昨日有市場傳聞稱，不久就會有地產相關文件出台，包括全面取消核心城市的限制性政策，

以及推動融資協調機制落地。據《路透》引述知情人士稱，中國監管機構從上周開始敦促銀行加

快審批融資「白名單」內的住宅項目貸款，要求銀行在６月底前完成所有貸款的批准和發放。



＊寧德時代升４％，電池股熱炒＊



寧德時代（深：３００７５０）董事長曾毓群接受外電採訪時稱，集團與特斯拉及另一間沒

透露名稱的國際大型車企洽商，以技術專利協議模式，容許後兩者在美國生產寧德時代擁專利的

電動車電池，而不是由寧德時代直接在美國設廠生產。寧德時代全日升３﹒８％，報１９１﹒８

元。

鋰電池概念炒作，聯創股份（深：３００３４３）、奧聯電子（深：３００５８５）、星雲

股份（深：３００６４８）集體飆兩成漲停，鵬輝能源（深：３００４３８）升１４﹒５％，翔

豐華（深：３００８９０）升１４﹒３％，領湃科技（深：３００５３０）走高１２﹒８％。

關注荷蘭首相呂特今起訪華，此前有指呂特將與習近平會面，討論該國光刻機龍頭ＡＳＭＬ

能否為已輸往中國的光刻機取得年度更新許可證，如果許可證被撤銷，ＡＳＭＬ在華設備將在數

周內無法再運作。半導體板塊偏跌，大為股份（深：００２２１３）跌停，文一科技

（滬：６００５２０）挫７﹒８％，臻鐳科技（滬：６８８２７０）跌６﹒９％，富創精密

（滬：６８８４０９）跌５﹒１％，美芯晟（滬：６８８４５８）跌５％，中芯國際

（滬：６８８９８１）全日股價微跌。（ｅｙ）







表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５４３﹒７５ ＋０﹒５１

上證綜合指數 ３０３１﹒４８ ＋０﹒１７ ３９６４﹒１１

上證Ａ股指數 ３１７８﹒０８ ＋０﹒１７

深證成份指數 ９４４９﹒４３ ＋０﹒２８ ５５９６﹒１８

深圳創業板指數 １８４１﹒５４ ＋０﹒４４

上證Ｂ股指數 ２５１﹒３３ －０﹒２４ １﹒３７

深證Ｂ股指數 １０８８﹒２８ ＋０﹒５１ ０﹒５６

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