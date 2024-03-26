《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒１７％，報３１７８﹒０８點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８３億元，用
３６﹒９６億元或７％，淨流入２２﹒５億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入近４７﹒３億元，為連續兩個交易日流
入。（ｒｙ）
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26/03/2024 15:06
《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒１７％，陸股通流入４７﹒３億元
《經濟通通訊社２６日專訊》上證Ａ股指數全日收市升０﹒１７％，報３１７８﹒０８點。
北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８３億元，用
３６﹒９６億元或７％，淨流入２２﹒５億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入近４７﹒３億元，為連續兩個交易日流
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