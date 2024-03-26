《深股通》深成指全日升０﹒２８％，外資連續兩天流入

《經濟通通訊社２６日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒２８％，報９４４９﹒４３點。

北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘４８２億元，用

３７﹒９６億元或７％，淨流入２４﹒７億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流入近４７﹒３億元，為連續兩個交易日流

入。（ｒｙ）

