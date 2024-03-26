《打擊貪腐》中國足協前主席陳戌源受賄逾八千萬，一審判囚終身

《經濟通通訊社２６日專訊》中國足壇反腐系列案件今日陸續一審宣判，其中中國足球協會

原主席陳戌源受賄案，湖北省黃石市中級人民法院對陳戌源以受賄罪判處無期徒刑，剝奪政治權

利終身，並處沒收個人全部財產；對其受賄違法所得依法予以追繳，上繳國庫。

法院指，經審理查明，２０１０年至２０２３年間，陳戌源先後利用擔任上海國際港務（集

團）股份有限公司總裁、董事長、中國足球協會換屆籌備組組長、中國足球協會主席等職務上的

便利以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在項目承攬、投資經營、賽事安排等事

項上提供幫助，非法收受他人給予的錢款共計折合人民幣８１０３萬餘元（人民幣．下同），其

中４００萬元未實際取得。



＊法院：陳戌源揭發他人犯罪行為並經查證屬實，具立功表現＊



法院認為，陳戌源的行為構成受賄罪，數額特別巨大。其在中國足協任職期間，為多個足球

俱樂部和地方足協在賽事安排、聯賽晉級、裁判判罰等事項上謀取不正當利益，嚴重破壞足球領

域公平競爭秩序和行業生態環境，給國家足球事業造成嚴重損害；為他人謀取職務提拔、調整，

具有酌定從重處罰情節。鑑於其受賄４００萬元屬未遂；到案後如實供述自己罪行，主動交代監

察機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實；揭發他人犯罪行為，經查證屬實，具有立功表現；認罪悔

罪，積極退贓，受賄贓款已全部追繳，依法可以對其從輕處罰，法庭遂作出上述判決。

２０２２年１１月，中國國家男子足球隊原主教練李鐵受查，揭開足壇反腐序幕。陳戌源等

十多名足協高層和中層幹部，以及數十名教練、球員、裁判、俱樂部高管、經紀人等陸續接受調

查，中國足壇沉屙一一揭開。在央視今年１月初播出的反腐大片《持續發力 縱深推進》的最後

一集，李鐵、陳戌源等足壇蛀蟲在鏡頭前懺悔；１月底，陳戌源在一審庭審中表示認罪悔罪，在

最後陳述環節９０度鞠躬近１０秒向全國球迷道歉稱：「我無臉面面對廣大球迷，在此我向全國

球迷公開謝罪，真誠地向廣大球迷說聲對不起，希望能得到球迷的寬恕。」（ｓｌ）

