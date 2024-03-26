《Ａ股焦點》中國黃金微跌，北京一加盟店倒閉數千萬託管黃金消失

《經濟通通訊社２６日專訊》位於北京富力廣場的中國黃金（滬：６００９１６）北京概念

店倒閉，據內媒報道，約有７０名投資者無法取出所購買並託管的黃金，涉及黃金重量超過７０

公斤，按目前金價計算總值逾４３００萬元（人民幣．下同）。受害者已經報警，目前案件已移

交至檢察院。中國黃金一名高管回應內媒查詢時表示，涉事北京概念店是加盟店，該店違法經營

，負責人已經被羈押。

中國黃金股價現跌０﹒４％，報１０﹒９元人民幣。

報道指，中國黃金北京概念店的工作人員宣稱是總店，受害者遂認為該店是中國黃金在北京

的總店，認準中國黃金的招牌安心投資，在該店選擇店員推薦的「無憂預定」項目投資金條產品

。該項目聲稱購買金條後可以將金條存於店內，每年每５０克回贈１﹒２５克黃金，而且金條可

以隨時取出或按當天金價折算現金。



＊涉事門店倒閉前，背後公司註冊資本減資７００萬＊



不過，有受害者去年１２月２７日突然收到該店的關店通知，而且要求取出所投資並託管的

黃金不果。中國黃金方面初時指該店是加盟店，公司無法負責相關售後問題，到今年春節後才表

示願意承擔責任並提供協助。還有受害者表示，今年３月打算續期黃金託管業務，在微信聯絡工

作人員時，對方才表示「我們公司倒閉了」、「你去派出所報案吧」。受害者在警方要求下查銀

行流水時才發現，原來中國黃金概念店的收款方是「北京三鼎原黃金珠寶有限公司」。

天眼查顯示，北京三鼎原黃金珠寶有限公司註冊資本曾為１０００萬元，在閉店前幾天，該

公司註冊資本減資至３００萬元，原持股７０％的股東鄒志群退出，只剩原本持股３０％的楊淯

溶。

此外，報道提到，河南焦作溫縣天宇城的中國黃金門店，也有十多位消費者存儲的黃金製品

無法取回，皆因該店更換加盟商，前一位店主「捲金跑路」。中國黃金方面表示，未授權相關門

店開展黃金託管業務，因此無法直接承擔賠償。（ｓｌ）

