《大灣區》深圳鼓勵攻關晶圓製造設備等尖端技術，資助最高三千萬

《經濟通通訊社２６日專訊》深圳市工業和信息化局、科技創新局、財政局聯合發布《深圳

市關於推動高端裝備產業集群高質量發展的若干措施》，提出七大項共２０條措施，旨在加快推

動新產品、新技術和新工藝在工業母機、機器人、精密儀器設備、軌道交通裝備、海洋工程裝備

和高技術船舶等產業集群的研發及產業化應用推廣，對符合條件的產品、平台和項目，在產業政

策、資金扶持、產業空間、人才獎勵、平台服務等方面予以重點支持。

《措施》提出，要突破重大裝備技術，圍繞晶圓製造裝備、面板製造前段制程裝備，以及具

備戰略意義的高檔數控機床、精密儀器設備、海洋工程裝備等，力爭實現「從０到１」的突破，

解決尖端技術「卡脖子」問題。

其中，實施重大戰略性原創性項目攻關計劃。圍繞薄膜沉積設備、離子注入機、薄膜量測設

備等晶圓製造設備；曝光機等面板製造前、中道製程設備；超精密數控車床、銑床、磨床和複合

加工機床；高端電子測試儀器、幾何量測儀器、科學實驗儀器；重大深海採礦裝備等整機和核心

零部件，開展重大技術裝備攻關項目的，按比例最高給予３０００萬元人民幣資助。



＊研製出高性能材料並獲選用，最高資助１０００萬＊



此外，支持高精密機械結構件等特種材料研製。支持材料企業聯合裝備企業、科研機構共同

研製高性能材料，重點研製減速器、加工刀具、精密軸承、精密絲桿用高強度、耐疲勞金屬複合

材料、高速電機永磁材料等，對符合條件並列入重點新材料首批次應用示範目錄的新材料產品，

按照一定期限內銷售額，按比例給予最高不超過１０００萬元人民幣資助。

同時，加大對裝備企業金融支持力度。按照「一集群一基金」配置原則，加快設立面向工業

母機、機器人等裝備領域的專業化投資基金。以「補投結合」的模式，創新高端裝備產業項目的

支持方式。充分發揮產業投資基金在招商引資方面的重大「推手」作用，通過基金投資促使一批

重大項目簽約落地。（ｓｌ）

