《中國要聞》財政部：落實過緊日子，盡可能壓縮中央部門支出

《經濟通通訊社２６日專訊》中國財政部就２０２４年中央預算發布答記者問稿，稱為貫徹

落實「黨政機關要習慣過緊日子」要求，今年集中財力保障國家重大戰略任務，做到「大錢大方

，小錢小氣」。２０２４年中央本級一般公共預算支出增長８﹒６％，扣除重點保障支出後僅增

長０﹒３％，其中重點保障國防武警支出、科技教育支出、中央儲備支出、國債發行付息支出等

支出項目，同時嚴控一般性支出，盡可能壓縮中央部門支出，大力推動各部門調整優化支出結構

，將資金用在刀刃上。



＊工資嚴格按定員定額政策安排，推進資產共享共用＊



其次，做好部門履職經費保障，積極支持各部門履職盡責，把該壓的堅決壓下來，把該保的

保障到位，提高預算精準性。對於中央單位人員工資等支出，按照定員定額管理的要求，嚴格按

照工資政策和人數安排；對於必需的水電、物業、採暖等費用，制定完善公用經費實物定額標準

，確保相關支出處於合理區間。

此外，強化預算約束，防止鋪張浪費。推動中央部門精簡不必要的節慶、論壇和展會，更加

節約高效地舉辦會議、開展培訓和調研；從緊從嚴安排「三公」經費預算，實事求是保障合理需

求。按季評估中央部門過緊日子情況，將評估結果與預算安排掛勾；積極盤活存量資產，加強資

產運行維護，推進資產共享共用，對單位新增資產配置加強管理，防止資產閒置浪費；嚴格執行

會議差旅等費用開支標準，努力降低行政運行成本。嚴控樓堂館所建設。

下一步，財政部將繼續加強「三公」經費預算管理，督促中央部門和地方財政履行主體責任

，強化預算約束，嚴肅財經紀律，進一步落實好黨政機關習慣過緊日子的要求。（ｓｌ）

