阿里批發平台１６８８接入淘寶，暫開三店將打造類似天貓超市頻道

《經濟通通訊社２６日專訊》被稱為阿里集團「四小龍」之一的阿里巴巴（０９９８８）批

發平台１６８８全面「入淘」。《上海證券報》引述淘天集團消息指，１６８８近期在淘寶開設

了三家店，分別名為「１６８８嚴選」、「１６８８企業自採天貓旗艦店」和「１６８８工業行

家選」。這些淘寶店將會整合成一個類似「天貓超市」的頻道，並在淘寶推出１６８８嚴選貼牌

的源頭廠貨。

報道指，具體而言，「１６８８嚴選店」主要經營以「家」為中心的生活品類，以家居百貨

為主。商品定位在中高端價格帶，與淘工廠的中低端價格策略形成互補。「１６８８企業自採天

貓旗艦店」主要經營辦公用品和經營性耗材，主打人體工學椅等熱銷單品。「１６８８工業行家

選」主要提供產地源頭的白牌（無品牌）供給，例如五金工具、安防勞保等ＭＲＯ產品（非生產

原料性質的工業用品），以及微型電機、元器件等工業中間品及各種包裝耗材，而未來該店計劃

擴充到升降機和工業冷風機等垂直細分領域，打造超級單品。

至於入淘原因，報道引述１６８８內部人士透露，他們在用戶調研時發現，淘寶上有兩類需

求增長很快，一是品牌平替和大牌代工廠直供的需求，這正好是１６８８嚴選的優勢；二是淘寶

企業自採需求很大，用戶對供給的豐富度、獨特性、專業性和定制化要求比較高，而針對細分領

域特殊人群的場景組貨能力，恰恰是１６８８工業品的強項。（ｓｌ）

