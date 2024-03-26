《國企紅籌》中石化油服全年純利跌１﹒３％至５﹒８億元，不派息

《經濟通通訊社２６日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至

２０２３年１２月３１日止全年純利５﹒７６億元，按年跌１﹒３％，每股盈利０﹒０３元，不

派末期息。

期內營業收入７９９﹒８１億元，升８﹒４％。（ｈｐ）



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