《經濟通通訊社２６日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利５﹒７６億元，按年跌１﹒３％，每股盈利０﹒０３元，不
派末期息。
期內營業收入７９９﹒８１億元，升８﹒４％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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26/03/2024 18:05
《國企紅籌》中石化油服全年純利跌１﹒３％至５﹒８億元，不派息
《經濟通通訊社２６日專訊》中石化油服（０１０３３）（滬：６００８７１）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利５﹒７６億元，按年跌１﹒３％，每股盈利０﹒０３元，不
派末期息。
期內營業收入７９９﹒８１億元，升８﹒４％。（ｈｐ）
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