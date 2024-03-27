《經濟通通訊社２７日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利８７﹒１２億元（人民幣．下同）按年跌５９﹒５％，每股
盈利２﹒７９元，派發末期息８５分。
期內收入４８０﹒４５億元，跌１５﹒５％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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27/03/2024 18:04
《國企紅籌》新華保險全年純利跌５９﹒５％，息８５分人幣
《經濟通通訊社２７日專訊》新華保險（０１３３６）（滬：６０１３３６）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利８７﹒１２億元（人民幣．下同）按年跌５９﹒５％，每股
盈利２﹒７９元，派發末期息８５分。
期內收入４８０﹒４５億元，跌１５﹒５％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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