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AH股新聞

27/03/2024 07:53

《國企紅籌》復星醫藥（０２１９６）去年純利跌３６％，息２７分

　　《經濟通通訊社２７日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，截至去
年１２月３１日止年度純利約２３﹒９億元（人民幣．下同），跌３５﹒８％，每股盈利９０分
，派末期股息每股２７分。
　　該集團指，收入４１２﹒５億元，跌５﹒８％，毛利１９６﹒５億元，升４﹒８％，毛利率
４７﹒６４％，升０﹒５２個百分點，經營溢利１１億元，跌６６﹒２％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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