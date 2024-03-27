《國企紅籌》復星醫藥（０２１９６）去年純利跌３６％，息２７分

《經濟通通訊社２７日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，截至去

年１２月３１日止年度純利約２３﹒９億元（人民幣．下同），跌３５﹒８％，每股盈利９０分

，派末期股息每股２７分。

該集團指，收入４１２﹒５億元，跌５﹒８％，毛利１９６﹒５億元，升４﹒８％，毛利率

４７﹒６４％，升０﹒５２個百分點，經營溢利１１億元，跌６６﹒２％。（ｗｈ）



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