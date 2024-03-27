《駐京專電》消博會４月１３日至１８日在海南省舉行

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２７日北京專電》國新辦就第四屆中國國際消費品博覽會有

關情況舉行發布會。商務部副部長盛秋平表示，第四屆消博會將於４月１３日至１８日在海南省

舉行，這是２０２４年國首場重大國際性展會，也是商務部「消費促進年」活動的一場「重頭戲

」。作為亞太地區規模最大的消費精品展，本屆消博會預計室內展覽面積１２﹒８萬平方米，疊

加海域展覽，面積均超過往屆。將有來自５９個國家和地區、超過３０００個品牌參展。英國、

蒙古國、馬來西亞等國家將首次組團參展。



＊吸引５９個國家和地區的３０００餘個消費精品品牌展出＊



海南省副省長陳懷宇表示，本屆消博會以「共享開放機遇、共創美好生活」為主題，堅持「

市場化、國際化、專業化、數字化」辦展理念，力爭實現「綠色、效能、精品、精彩」的辦展目

標。具體來看：本屆消博會繼續堅持「精品、新品」路線定位，吸引來自５９個國家和地區的

３０００餘個消費精品品牌展出，一是保持原有並新增一批國際頭部品牌，繼續發揮消博會引領

國際消費時尚趨勢的作用；二是愛爾蘭、法國、英國、西班牙等國家將帶來一批未進入中國市場

的高品質小眾特色消費品牌亮相消博會，進一步滿足消費者的個性化需求；三是對國內展商精中

選優，邀請更多國貨「潮品」與國際品牌同台展示，激發消費潛力。

