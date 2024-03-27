《中國要聞》阿里系零售板塊再調整，林小海辭任高鑫零售ＣＥＯ

《經濟通通訊社２７日專訊》繼盒馬後，阿里系另一實體零售板塊也發生高管變動。大潤發

母公司高鑫零售（０６８０８）昨日發布公告稱，林小海辭任高鑫零售ＣＥＯ，調回阿里巴巴集

團另有任用；其職務由原歐尚高管沈輝接棒。

林小海是阿里體系內培養出來的高管，在阿里收購大潤發後進入其母公司高鑫零售。

２０２０年１２月２２日，林小海開始擔任高鑫零售執行董事，並於２０２１年５月兼任首席執

行官，主要負責公司的日常管理、規劃執行本公司整體策略、財務目標及方向及監督業務營運。

在阿里內部，２０１６年７月起，林小海開始擔任阿里巴巴副總裁、阿里巴巴零售通總經理。

沈輝則在１９９９年加入高鑫零售原子公司歐尚，參與了歐尚品牌進入中國的籌備建設工作

，此後歷任門店總經理以及歐尚中國的人力資源總監。

大潤發是中國頭部連鎖商超之一，旗下擁有大潤發、大潤發Ｓｕｐｅｒ、Ｍ會員商店三個主

力業態品牌，在全國已開出５００多家門店，覆蓋２９個省市自治區內２３０多個城市。

此前，阿里體系內另一零售項目盒馬也有重大人事調整，盒馬ＣＥＯ侯毅卸任，由盒馬現任

ＣＦＯ嚴筱磊兼任ＣＥＯ。

隨著盒馬與高鑫零售高層的陸續換帥，使得業界又開始了對阿里系實體零售資產出售的猜想

。

過去一年，阿里對既有業務進行優先級梳理，聚焦電商、ＡＩ等核心業務，對於非核心業務

如實體零售，將通過盡快盈利或其他多種資本化方式，實現資產價值，因此出售實體零售資產幾

成定局。（ｌｃ）

