《經濟通通訊社２７日專訊》瑞穗銀行宣布，上周四（２１日），瑞穗銀行（中國）聯合中
信銀行上海分行，完成了華寶都鼎（上海）融資租賃有限公司銀團貸款二級轉讓交易。本次交易
為外資銀行在中國境內完成的首筆登記轉讓的銀團貸款二級轉讓業務。（ｌｃ）
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27/03/2024 10:47
《神州金融》瑞穗攜中信銀行完成境內首單外資行銀團二級轉讓交易
《經濟通通訊社２７日專訊》瑞穗銀行宣布，上周四（２１日），瑞穗銀行（中國）聯合中
信銀行上海分行，完成了華寶都鼎（上海）融資租賃有限公司銀團貸款二級轉讓交易。本次交易
為外資銀行在中國境內完成的首筆登記轉讓的銀團貸款二級轉讓業務。（ｌｃ）
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