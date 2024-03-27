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AH股新聞

27/03/2024 12:16

中海油服料今年油價在高位維持，中東鑽油平台使用率大幅改善

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中海油服（０２８８３）（滬：６０１８０８）公布全年業績
，董事長兼首席執行官趙順強表示，集團有部份債務將於２０２５年到期，隨著加大技術研發，
在公司發展加速下，將考慮提高派息。他又預期今年油價將於高位穩定，因地緣局勢影響部分地
區的產油輸出。
　
＊料今年中東鑽油平台使用率大幅改善＊
　
　　公司去年開始在中東提供鑽油平台服務，副總裁孫維洲指，目前有九條鑽油平台在科威特、
沙特等地為當地石油公司提供服務，受脫航等因素影響，去年平台的使用率較低，只有約７０％
，但他預期今年的使用率將大幅提高。
　　另外，公司的一些技術已進入客戶的名單中，在投標時客戶就會考慮選用公司的服務。
　
＊積極推動客戶多元化及優質化＊
　
　　趙順強指，客戶對新燃料船有需求，包括液化天然氣（ＬＮＧ）船及油氣雙備船等，公司正
積極研究，去年亦新增４艘ＬＮＧ船。至於甲醇船，趙順強則認為涉及儲存、燃料供應等，是較
大問題。
　　被問及公司依賴中海油為最大客戶，趙順強指客戶多元化及優質化的計劃從未停過，近年前
十大客戶的組成有很大改變　，但公司希望有長久、穩定的客戶支持，而規則較小的石油公司較
易受商業活動影響。
　　他又提到，公司正積極推進國際化進程，希望獲得更多優質、長周期、大額度及高價值的合
約。（ｈｐ）
　
　
　

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