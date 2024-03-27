中石油冀明年新能源產能佔比升至７％，料今年資本開支減６﹒３％

《經濟通通訊社２７日專訊》中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）今日舉行

２０２３年全年業績會。集團末期總派息額４２０﹒９５億元（人民幣．下同），派息率５５％

；全年總派息額８０５﹒２９億元，派息率５０％。董事長戴厚良表示，多年來集團堅持分紅回

報股東，過去一年集團股價上漲，從２０１１、２０１２年開始股東現金分紅不低於３０％，今

年根據集團長期發展要求，股東分紅達５０％，集團會繼續為股東創造價值。

高級副總裁張道偉表示，有信心公司２０２５年新能源產能佔國內能源供應能力比例升至

７％。集團布局海外業務方面，集團油氣業務將更集中一帶一路及海洋，另會增加天然氣業務份

額以降低碳排放。



＊目標今年資本開支減６﹒３％＊



執行董事、總裁黃永章表示，２０２４年目標方面，集團資本性支出計劃達約２５８０億

人民幣，按年減少６﹒３％；計劃油氣當量產量達約１７﹒６６億桶，按年升０﹒４％；國內油

氣當量產量計劃達１５﹒９９億桶，按年升２﹒３％；國內原油產量計劃達約７﹒７５億桶，按

年升０﹒１％；國內可銷售天然氣產量計劃達４９５１６億立方英尺，按年升４﹒５％；原油加

工量計劃達約１４﹒０４億桶，按年升０﹒４％。

黃永章指出，去年公司從俄羅斯進口原油達４０００萬噸，數量是按合同約定數量執行，

價格是根據國際油氣價格趨勢。（ｋｋ）

