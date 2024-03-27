《神州頭條》財經報章頭版摘要：中證監重拳整治政商「旋轉門」

《經濟通通訊２７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



重拳整治政商「旋轉門」，嚴懲資本市場行賄行為

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監近日召開２０２４年系統全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議。會議要求，深入推進證券發

行審核領域腐敗問題專項治理，重拳整治政商「旋轉門」和「逃逸式」辭職腐敗案件，加大對新

型腐敗和隱性腐敗的快速處置力度，推動全方位從嚴懲戒資本市場行賄行為，加快構建廉榮貪恥

的行業文化。



今年亞洲經濟將維持較高增速

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

博鰲亞洲論壇２０２４年年會昨日在海南博鰲拉開帷幕，同日發布旗艦報告《亞洲經濟前景及一

體化進程２０２４年度報告》。報告認為，２０２４年，亞洲經濟增長和地區經濟一體化的動能

仍然強勁，亞洲經濟仍將維持較高增速。



推動經濟持續回升向好，政策醞釀「組合拳」

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

多個部門有關負責人２６日在國新辦新聞發布會上表示，將盡快出台支持跨境電商發展的實施意

見。抓緊研究新一輪穩外貿政策措施。加快推動以大模型為代表的人工智能賦能製造業發展，開

展「人工智能＋」行動等，推動經濟持續回升向好。





《上海證券報》



中證監召開系統全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監於近日召開２０２４年系統全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議。會議分析了中證監系統全

面從嚴治黨形勢，部署今年重點任務，通報了證監會系統近年來查處的重點違紀違法案例，以身

邊的反面教材開展廉政教育。



航天動力財務造假被罰超千萬元

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

又有上市公司涉隋某力「專網通信」案。航天動力２５日收市後披露《關於收到中證監行政處罰

決定書和市場禁入決定書的公告》。根據處罰決定書，公司及相關責任人員合計被罰款１１８０

萬元人民幣，主要決策人、時任公司總經理郭新峰被採取１０年證券市場禁入措施。



習近平同洪都拉斯總統就中洪建交一周年互致賀電

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家主席習近平２６日同洪都拉斯總統卡斯特羅互致賀電，慶祝兩國建交一周年。習近平指出，

去年３月，中國同洪都拉斯建立外交關係。建交一年來，雙方秉持相互尊重、平等互利、共同發

展原則，推動雙邊關係實現高水平起步。洪方堅定奉行一個中國原則，我對此表示高度贊賞。





《證券時報》



促進資本市場在防風險強監管基礎上實現高質量發展

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

近日，中證監召開２０２４年系統全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議。會議指出，強化懲治腐敗

高壓態勢，堅持用改革的方法壓縮權力設租尋租空間，減少自由裁量權，持續加強監管透明度建

設，嚴厲懲治資本市場行賄行為，從嚴從緊整治政商「旋轉門」，下大力氣提升監管履職能力。



財政部：集中財力保障國家重大戰略任務

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

２０２４年中央部門預算２６日集中向社會公開。財政部有關負責人表示，財政部將集中財力保

障國家重大戰略任務，做到「大錢大方，小錢小氣」。２０２４年中央本級一般公共預算支出增

長８﹒６％，扣除重點保障支出後僅增長０﹒３％，其中重點保障國防武警支出、科技教育支出

、中央儲備支出、國債發行付息支出等支出項目。



亞洲經濟增長勢頭不減，開放與合作仍是關鍵

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

博鰲亞洲論壇２０２４年年會昨日在海南博鰲拉開帷幕，同日發布旗艦報告《亞洲經濟前景及一

體化進程２０２４年度報告》。報告預計，今年亞洲經濟增速有望高於２０２３年，並達到

４﹒５％左右。與會專家認為，當前各方對產業鏈安全的關注應回歸到平等雙贏的邏輯中來，開

放與合作仍是未來發展的關鍵所在。（ｌｃ）

