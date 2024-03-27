《神州經脈》習近平晤美工商界代表，首２月工業利潤轉正，股匯挫

《神州經脈》市場觀望國家政策風向，股市成交大幅下降，兩市全日（２７日）成交僅

８８８８億元（人民幣．下同），創逾一個月新低，按日減少７％，且陸股通淨流出Ａ股超過

７２億元，單日淨賣出額創１月１７日以來新高，盤中外資一度減倉超百億。

滬深股市今早先行低開，滬綜指半日跌幅擴大至０﹒５％，至午後科技股跌浪擴大，算力、

小米汽車、６Ｇ、ＡＩＧＣ等熱炒板塊集體暴力下挫，拖累滬指全日跌幅高達１﹒２６％，報

２９９３﹒１４點，創自２月２９日以來新低，換言之本月升幅全銷；深成指今日劇跌２﹒４％

，創業板指收瀉２﹒８１％，全日滬深兩市合共超過４６００隻個股下跌。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日小幅高開後持續走弱，收報７﹒２２８４，比上周

五創下的今年低位再低１點子，較上個交易日４時３０分收盤價跌９０點子，兩連跌，創去年

１１月１７日以來四個多月新低，全日在７﹒２１５８至７﹒２２９０之間波動。

今日人民幣兌一美元中間價報７﹒０９４６，較上個交易日跌３點子，止兩連升，與市場預

測偏離擴大至逾１３００點子，上個交易日報７﹒０９４３。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表，包括

黑石ＣＥＯ蘇世民、高通總裁兼ＣＥＯ安蒙、美高梅國際酒店集團總裁兼ＣＥＯ洪博斌、博通

（Ｂｒｏａｄｃｏｍ）ＣＥＯ陳福陽、彭博集團董事長卡尼等。習近平表示，中美關係史是一部

兩國人民友好交往的歷史，過去靠人民書寫，未來更要靠人民創造。希望兩國各界人士多來往、

多交流，不斷積累共識。此外，國家主席習近平今日下午在人民大會堂會見荷蘭首相呂特。此前

有報道指，呂特與習近平會討論荷蘭光刻機龍頭ＡＳＭＬ設備輸華事宜。



２﹒ 人民銀行行長潘功勝在博鰲亞洲論壇２０２４年年會分論壇「深化亞洲金融合作」上致辭

時表示，中國正在制定金融穩定法，著力構建權責對等、激勵約束相容的風險處置責任機制和科

學合理的風險處置成本分攤機制。他並認為，ＩＭＦ當前的份額佔比難以反映成員國在全球經濟

中的相對地位，亞洲國家應合作推動ＩＭＦ份額改革，盡快實現份額佔比的調整，為更好地反映

亞洲國家在全球經濟中的相對地位，特別是提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性。



３﹒ 國家統計局公布，１－２月，全國規模以上工業企業實現利潤總額９１４０﹒６億元，同

比增長１０﹒２％，從去年全年下降２﹒３％轉正。其中，採礦業實現利潤總額１８８１﹒０億

元，同比下降２１﹒１％；製造業實現利潤總額６１３４﹒５億元，增長１７﹒４％；電力、熱

力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額１１２５﹒１億元，增長６３﹒１％。國家統計局工業

司統計師于衛寧解讀數據指，總體看，１－２月規上工業企業利潤較快增長，起步平穩。



４﹒ 有內地網媒此前表示，百度將為蘋果今年發布的ｉＰｈｏｎｅ１６、Ｍａｃ系統和

ｉＯＳ１８提供ＡＩ功能，蘋果預計採取ＡＰＩ接口（應用程序編程接口）的方式計費。不過《

中國日報》引述消息人士稱，蘋果目前尚未與百度達成人工智能合作協議，報道並未提供更多資

訊。另外，據《新浪科技》引述知情人士稱，騰訊已同意在蘋果的Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ上提供

一些其最重要的應用程式。



５﹒ 小米汽車ＳＵ７將於明晚７點發布。小米集團董事長雷軍近期每天都在微博發文，他今日

在微博稱，智能電動汽車，首先還得是一輛好開的車。研發之初，就設立了目標：要做５０萬元

以內速度最快的量產車，要有５０萬元以內最好的主駕體驗。經過不懈努力，小米ＳＵ７不僅做

到了２﹒７８秒的極致零百能力，在底盤的開發調教方面，也做到了讓我們的工程師們感到驕傲

的水準。



６﹒ 湖南、遼寧、西安、重慶的地方金融管理部門近日先後發布公告，將取消各自轄內金交所

的業務資質，今後四地不再有金交所。據《廣州日報》消息，目前，廣東地區（除深圳外）唯一

一家合法從事金融資產交易類業務的交易場所是廣東金融資產交易中心股份有限公司。廣東省地

方金融管理局尚未發布取消金交所公告，不過據了解，廣東金融資產交易中心股份有限公司也同

樣將被取消，目前暫定於６月底關停。



７﹒ 新加坡金管局今日宣布將「暫停通過未經明確許可的渠道向中國匯款」的期限延長六個月

至９月３０日，以最大程度降低消費者向中國匯款的風險。聲明並指，１月１日以來，尚未收到

通過新加坡向中國匯款後資金被中方執法機構凍結的報告。新加坡去年底要求本地持牌跨境匯款

公司自１月１日起３個月內暫停使用非銀行和非卡渠道向中國境內個人匯款，只能與銀行、銀行

卡網絡運營商或持牌金融機構合作。



８﹒ 歐洲運輸環境聯合會（Ｔ＆Ｅ）發布報告稱，去年在歐盟銷售的純電動汽車中約

１９﹒５％（近２９萬輛）為中國製造，預計今年這一數字將增至２５﹒４％。報告稱，

２０２３年在歐盟銷售的中國製造純電動汽車中，西方車企超一半份額，其中２８％來自特斯拉

。但中國本土品牌的佔有率正在攀升，從２０１９年的０﹒４％增至２０２３年的７﹒９％，有

望今年達到１１％、２０２７年升至２０％。（ｓｌ）

