《鍾之日記》尾盤見震盪，市場有點慌

《鍾之日記》３月２７日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



業績期尾聲加上３月份期指結算，恒指今早低開數十點後形勢急轉直下，但跌至１６４００

點附近掉頭反彈逾２００點，最高升至１６６１２點。可惜高位無以為繼，尾段跌幅擴大，恒指

收報１６３９２，跌２２５點或跌１﹒４％，主板成交超過１１５６億元。明日是復活節長假前

港股最後一個交易日，預計恒指反覆靠穩。



＊成交急降Ａ股變凍，滬指失三千＊



領導人本周動向引發關注，中國國家主席習近平今早在北京人民大會堂會見美國工商界及戰

略學術界代表，下午與荷蘭首相呂特見面；至於國務院總理李強此前在中國發展高層論壇開幕式

上致辭，而明日（２６日）舉行的博鰲論壇開幕式上，全國人大常務委員會委員長趙樂際將發表

演講。

市場觀望國家政策風向，股市成交大幅下降，兩市全日成交僅８８８８億元人民幣，創逾一

個月新低，按日減少７％，且陸股通淨流出Ａ股超過７２億元人民幣，單日淨賣出額創１月１７

日以來新高，盤中外資一度減倉超百億。

滬深股市今早先行低開，滬綜指半日跌幅擴大至０﹒５％，至午後科技股跌浪擴大，算力、

小米汽車、６Ｇ、ＡＩＧＣ等熱炒板塊集體暴力下挫，拖累滬指全日跌幅高達１﹒２６％，報

２９９３﹒１４點，創自２月２９日以來新低，換言之本月升幅全銷；深成指今日劇跌２﹒４％

，創業板指收瀉２﹒８１％，全日滬深兩市合共超過４６００隻個股下跌。

內媒引述分析人士認為，Ａ股尾盤殺跌原因除了包括人民幣走低致外資流出外，還可能與今

日ＥＴＦ期權結算有關。



＊菜鳥停上市，阿里分拆大計暫落空＊



阿里巴巴（０９９８８）最新宣布撤回子公司菜鳥智慧物流網絡的港股首次公開發行及上市

申請，同時，計劃向菜鳥的少數股東（包括員工）發出要約，以每股０﹒６２美元的價格回購股

份，總對價最高可達３７﹒５億美元。

阿里主席蔡崇信出席電話會議時表示，菜鳥ＩＰＯ估值無法反映其真正的戰略價值，現時市

場表現低迷及缺乏流動性，如果未能達到為股東釋放價值的目的，繼續ＩＰＯ是沒有意義。

蔡崇信又指，考慮到菜鳥對阿里巴巴的戰略重要性，以及集團在構建全球物流網絡方面看到

的重大長期機遇，認為現在是阿里巴巴加大投入菜鳥的合適時機。公司還強調稱，決定撤回

ＩＰＯ完全是內部決定，監管因素沒有發揮任何作用。

此前，盒馬也暫緩上市計劃，看來阿里巴巴各個子集團分拆大計暫時落空。

另外，阿里系另一實體零售板塊也發生高管變動。大潤發母公司高鑫零售（０６８０８）公

告稱，林小海辭任高鑫零售ＣＥＯ，調回阿里巴巴集團另有任用；其職務由原歐尚高管沈輝接棒

。有消息人士透露，雖然目前並沒有定論，但林小海此次離職，也代表阿里系在高鑫零售板塊上

的「逐步淡出」，一切也都符合阿里退出非核心業務的整體策略。

阿里巴巴今日股價曾跌逾２﹒５％創月內低位，收跌２﹒１％。高鑫零售則漲９﹒２％。



＊百度跌５％，與蘋果合作未落實＊



有內地網媒此前表示，百度（０９８８８）將為蘋果今年發布的ｉＰｈｏｎｅ１６、Ｍａｃ

系統和ｉＯＳ１８提供ＡＩ功能，蘋果預計採取ＡＰＩ接口（應用程序編程接口）的方式計費。

不過《中國日報》引述消息人士稱，蘋果目前尚未與百度達成人工智能合作協議，報道並未提供

更多資訊。

百度在港股收市回吐４﹒７％，報９９﹒４５元，失落１００元關。

以ＡＩ大模型為手機賦能，已經是智能手機業界的大趨勢，不止蘋果，三星和谷歌亦在積極

朝此方向前進，外國ＡＩ公司如雨後春筍般集體矛頭，每隔幾天就會有新ＡＩ工具面世，然而中

國在ＡＩＧＣ領域則顯得較劣勢，未有任何一個ＡＩ大模型能與ＣｈａｔＧＰＴ、Ｃｌａｕｄｅ

等平台相提並論，而且ＡＩＧＣ在中國還要面臨較嚴格的「合規」審查，即使ｉＰｈｏｎｅ中國

版將接入百度文心一言大模型的ＡＩ功能，監管風險絲毫不減。





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