《Ａ股焦點》證監稱治理證券發行審核腐敗，券商股跌銀證Ａ挫３％

《經濟通通訊社２７日專訊》中證監新官上任不到兩個月，已對資本市場揮出連環重錘，最

近監管風向標指向證券發行審核領域，此前內地券商一哥中信証券（滬：６０００３０）因聯綱

光電上市保薦問題，經過三輪問詢仍未過關，遭深交所啟動現場督導，引發業界驚詫。

中證監近日召開全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議。會議強調，將深入推進證券發行審核領

域腐敗問題專項治理。在中證監重拳監管下，Ａ股ＩＰＯ連續６周「零上會」，而今年以來終止

ＩＰＯ的企業數量已超７０家，內媒引述投行人士預計，在監管因素下短期內不會有上會安排。

券商股下跌，華鑫股份（滬：６００６２１）挫３﹒１％，國聯證券（滬：６０１４５６）

跌２﹒６％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌２﹒６％，光大證券（滬：６０１７８８）跌

１﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）跌

０﹒９％。



＊信証跌１％，全年少賺７﹒５％＊



此外中信証券公布業績，截至去年１２月３１日止年度純利約１９７﹒２億元（人民幣．下

同），跌７﹒５％，每股盈利１﹒３元，派末期股息每股４７﹒５分。該集團指去年收入

８３７２億元，跌２﹒６％。中信証券Ａ股跌１％，報１９﹒４１元。（ｅｙ）

