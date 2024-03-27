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AH股新聞

27/03/2024 09:53

《Ａ股焦點》證監稱治理證券發行審核腐敗，券商股跌銀證Ａ挫３％

　　《經濟通通訊社２７日專訊》中證監新官上任不到兩個月，已對資本市場揮出連環重錘，最
近監管風向標指向證券發行審核領域，此前內地券商一哥中信証券（滬：６０００３０）因聯綱
光電上市保薦問題，經過三輪問詢仍未過關，遭深交所啟動現場督導，引發業界驚詫。
　　中證監近日召開全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議。會議強調，將深入推進證券發行審核領
域腐敗問題專項治理。在中證監重拳監管下，Ａ股ＩＰＯ連續６周「零上會」，而今年以來終止
ＩＰＯ的企業數量已超７０家，內媒引述投行人士預計，在監管因素下短期內不會有上會安排。
　　券商股下跌，華鑫股份（滬：６００６２１）挫３﹒１％，國聯證券（滬：６０１４５６）
跌２﹒６％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌２﹒６％，光大證券（滬：６０１７８８）跌
１﹒３％，中金公司（滬：６０１９９５）跌１﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）跌
０﹒９％。
　
＊信証跌１％，全年少賺７﹒５％＊
　
　　此外中信証券公布業績，截至去年１２月３１日止年度純利約１９７﹒２億元（人民幣．下
同），跌７﹒５％，每股盈利１﹒３元，派末期股息每股４７﹒５分。該集團指去年收入
８３７２億元，跌２﹒６％。中信証券Ａ股跌１％，報１９﹒４１元。（ｅｙ）

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