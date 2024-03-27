【樓市鬆綁】滬深調整取消住房中小戶型佔比，買大房子時代到來

《經濟通通訊社２７日專訊》昨日一份落款為深圳市規劃和自然資源局的文件在網上流傳。

該文件顯示，經２０２４年第２次局長辦公會議、第４次局黨組會議審議通過，並報請深圳市司

法局審查，《關於按照國家政策執行住宅戶型比例要求的通知》已廢止。這意味著，深圳正式取

消住房中小戶型佔比，未來新建住宅將更偏重改善性需求的大戶型房型。

而就在深圳廢止這項政策前，上海在今年３月也悄然調整了中小戶型的面積和比例。３月

１５日，上海開啟今年第一批次第二輪土拍。在這輪土拍的６宗地塊的供地文件中，多層、小高

層、高層的中小套型住宅建設面積上限提高到１００平方米、１１０平方米和１２０平方米，中

小套型佔比下限則下降至５０％到７０％不等。



＊各地或將陸續調整戶型政策＊



中小戶型佔比政策也稱為「９０╱７０」政策，在２００６年由住建部發布，要求各城市新

審批、新開工的商品住房總面積中，套型建築面積９０平方米以下住房面積所佔比重，必須達到

７０％以上。各地隨後出台相關細則並執行至今。

隨著生育政策放開，家庭住房需求增加，由三四房戶型主打的住宅市場格局日漸穩定。易居

研究院研究總監嚴躍進認為，滬深調整取消住房「９０╱７０」政策，意味著「買大房子的時代

到來了」，後續各地或將陸續調整戶型政策。（ｌｃ）

