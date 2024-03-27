《中國要聞》菜鳥推二次創業獎金激勵計劃，萬霖：面向全球擴張

《經濟通通訊社２７日專訊》內媒報道指，菜鳥集團ＣＥＯ萬霖２６日晚發全員郵件，宣布

將向菜鳥員工推出二次創業獎金激勵計劃。



＊明年４月及８月各派一次同金額獎金＊



根據計劃，菜鳥正式員工除了在明年４月獲得正常的年終獎外，在明年８月還將額外獲得一

筆同等金額的獎金。該計劃將覆蓋屆時在職、且有年終獎的所有菜鳥正式員工。至於採用月度或

季度獎金，而非年終獎激勵的員工也會有相應方案。

萬霖在全員信中表示，今年是菜鳥二次創業路途上至關重要的一年，需要全體員工繼續共同

努力奮鬥。下一步，菜鳥將更加緊密協同淘天集團和阿里巴巴數字商業集團，提升服務體驗。同

時，菜鳥將堅定面向全球市場進行物流網絡擴張，構建全球競爭力。阿里巴巴將為菜鳥全球擴張

計劃提供支持。

另外，阿里巴巴稍早時候宣布，菜鳥已撤回其在港交所的首次公開發行及上市申請，並計劃

發出要約，收購菜鳥少數股東所持有的已發行股份，總對價最高可達３７﹒５億美元（約

２９２﹒５億港元）。

阿里巴巴主席蔡崇信稱，考慮到菜鳥對阿里巴巴的戰略重要性，以及集團在構建全球物流網

絡方面看到的重大長期機遇，現在是阿里巴巴加大投入菜鳥的合適時機。（ｒｙ）

