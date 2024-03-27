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AH股新聞

27/03/2024 17:14

【樓市鬆綁】北京限購令再減辣，取消離婚後購房年限

　　《經濟通通訊社２７日專訊》據報道，北京市住建委今日宣布廢止兩年前發布的一則樓市調
控文件，該文件指出，「夫妻離異的，原家庭在離異前擁有住房套數不符合本市商品住房限購政
策規定的，自離異之日起３年內，任何一方均不得在本市購買商品住房」。
　　北京市住建委相關工作人員對內媒確認消息屬實，離婚後購房不再受離婚年限限制，已從今
日開始執行。（ｅｙ）

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