【樓市鬆綁】北京限購令再減辣，取消離婚後購房年限

《經濟通通訊社２７日專訊》據報道，北京市住建委今日宣布廢止兩年前發布的一則樓市調

控文件，該文件指出，「夫妻離異的，原家庭在離異前擁有住房套數不符合本市商品住房限購政

策規定的，自離異之日起３年內，任何一方均不得在本市購買商品住房」。

北京市住建委相關工作人員對內媒確認消息屬實，離婚後購房不再受離婚年限限制，已從今

日開始執行。（ｅｙ）

