《經濟通通訊社２７日專訊》小米汽車ＳＵ７將於明天（２８日）晚７點發布。小米集團
（０１８１０）董事長雷軍近期每天都在微博發文，他在今日的微博稱，智能電動汽車，首先還
得是一輛好開的車。研發之初，就設立了目標：要做５０萬以內速度最快的量產車，要有５０萬
以內最好的主駕體驗。經過不懈努力，小米ＳＵ７不僅做到了２﹒７８秒的極致零百能力，在底
盤的開發調教方面，也做到了讓我們的工程師們感到驕傲的水準。（ｃｔ）
全新節目《說說心理話》原生家庭對成長有咩影響？改善溝通有計可施？► 即睇
27/03/2024 10:54
《汽車新勢力》雷軍：要做５０萬元以內速度最快的量產車
《經濟通通訊社２７日專訊》小米汽車ＳＵ７將於明天（２８日）晚７點發布。小米集團
（０１８１０）董事長雷軍近期每天都在微博發文，他在今日的微博稱，智能電動汽車，首先還
得是一輛好開的車。研發之初，就設立了目標：要做５０萬以內速度最快的量產車，要有５０萬
以內最好的主駕體驗。經過不懈努力，小米ＳＵ７不僅做到了２﹒７８秒的極致零百能力，在底
盤的開發調教方面，也做到了讓我們的工程師們感到驕傲的水準。（ｃｔ）
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