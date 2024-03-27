《汽車新勢力》雷軍：要做５０萬元以內速度最快的量產車

《經濟通通訊社２７日專訊》小米汽車ＳＵ７將於明天（２８日）晚７點發布。小米集團

（０１８１０）董事長雷軍近期每天都在微博發文，他在今日的微博稱，智能電動汽車，首先還

得是一輛好開的車。研發之初，就設立了目標：要做５０萬以內速度最快的量產車，要有５０萬

以內最好的主駕體驗。經過不懈努力，小米ＳＵ７不僅做到了２﹒７８秒的極致零百能力，在底

盤的開發調教方面，也做到了讓我們的工程師們感到驕傲的水準。（ｃｔ）

