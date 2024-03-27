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AH股新聞

27/03/2024 10:54

《汽車新勢力》雷軍：要做５０萬元以內速度最快的量產車

　　《經濟通通訊社２７日專訊》小米汽車ＳＵ７將於明天（２８日）晚７點發布。小米集團
（０１８１０）董事長雷軍近期每天都在微博發文，他在今日的微博稱，智能電動汽車，首先還
得是一輛好開的車。研發之初，就設立了目標：要做５０萬以內速度最快的量產車，要有５０萬
以內最好的主駕體驗。經過不懈努力，小米ＳＵ７不僅做到了２﹒７８秒的極致零百能力，在底
盤的開發調教方面，也做到了讓我們的工程師們感到驕傲的水準。（ｃｔ）

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