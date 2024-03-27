  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/03/2024 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒５％，陸股通顯著淨流出逾９０億

　　《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行行長潘功勝將在博鰲亞洲論壇發表講話，關注貨幣政
策動向，滬深股市今早先行低開，盤中互聯網、軟件、半導體等板塊領跌，加上地產股下跌，滬
綜指半日跌幅擴大至０﹒５２％，報３０１５﹒７４點，深成指更跌１﹒２５％，創業板指挫
１﹒４６％。
　　兩市半日成交５４６０億元（人民幣．下同），較上交易日（２６日）同時段成交減少
４﹒７％，陸股通半日淨流出超過９０億元。
　
＊券商集體跌，中證監治理證券發行審核腐敗＊
　
　　中證監近日召開全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議。會議強調，將深入推進證券發行審核領
域腐敗問題專項治理。在中證監重拳監管下，Ａ股ＩＰＯ連續６周「零上會」，而今年以來終止
ＩＰＯ的企業數量已超７０家，內媒引述投行人士預計，在監管因素下短期內不會有上會安排。
　　券商股下跌，華鑫股份（滬：６００６２１）挫３﹒５％，國聯證券（滬：６０１４５６）
跌２﹒５％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌２﹒４％，中金公司（滬：６０１９９５）跌
１﹒４％，中信建投（滬：６０１０６６）跌０﹒９％。
　
＊順豐業績遜色捱沽＊
　
　　順豐控股（深：００２３５２）發布２０２３年年度報告，全年營業收入２５８４﹒０９億
元，同比下降３﹒４％；淨利潤８２﹒３４億元，同比增長約３３％，惟低於市場預期８７﹒６
億元約６％，擬向全體股東每１０股派發現金紅利６元（含稅）。順豐業績不盡人意，股價跌
５﹒３％，報３５﹒９５元。
　　長電科技（滬：６００５８４）宣布易主，華潤集團子公司磐石香港擬分別向大基金及中芯
國際（滬：６８８９８１）收購１﹒７４億股及２﹒２８８億股，收購總代價超過１１６億元，
即每股２９元，較長電科技前收市價呈溢價約２﹒７％。長電科技升４﹒４％，報２９﹒４８元
。（ｅｙ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金