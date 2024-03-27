《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒５％，陸股通顯著淨流出逾９０億

《經濟通通訊社２７日專訊》人民銀行行長潘功勝將在博鰲亞洲論壇發表講話，關注貨幣政

策動向，滬深股市今早先行低開，盤中互聯網、軟件、半導體等板塊領跌，加上地產股下跌，滬

綜指半日跌幅擴大至０﹒５２％，報３０１５﹒７４點，深成指更跌１﹒２５％，創業板指挫

１﹒４６％。

兩市半日成交５４６０億元（人民幣．下同），較上交易日（２６日）同時段成交減少

４﹒７％，陸股通半日淨流出超過９０億元。



＊券商集體跌，中證監治理證券發行審核腐敗＊



中證監近日召開全面從嚴治黨暨紀檢監察工作會議。會議強調，將深入推進證券發行審核領

域腐敗問題專項治理。在中證監重拳監管下，Ａ股ＩＰＯ連續６周「零上會」，而今年以來終止

ＩＰＯ的企業數量已超７０家，內媒引述投行人士預計，在監管因素下短期內不會有上會安排。

券商股下跌，華鑫股份（滬：６００６２１）挫３﹒５％，國聯證券（滬：６０１４５６）

跌２﹒５％，中國銀河（滬：６０１８８１）跌２﹒４％，中金公司（滬：６０１９９５）跌

１﹒４％，中信建投（滬：６０１０６６）跌０﹒９％。



＊順豐業績遜色捱沽＊



順豐控股（深：００２３５２）發布２０２３年年度報告，全年營業收入２５８４﹒０９億

元，同比下降３﹒４％；淨利潤８２﹒３４億元，同比增長約３３％，惟低於市場預期８７﹒６

億元約６％，擬向全體股東每１０股派發現金紅利６元（含稅）。順豐業績不盡人意，股價跌

５﹒３％，報３５﹒９５元。

長電科技（滬：６００５８４）宣布易主，華潤集團子公司磐石香港擬分別向大基金及中芯

國際（滬：６８８９８１）收購１﹒７４億股及２﹒２８８億股，收購總代價超過１１６億元，

即每股２９元，較長電科技前收市價呈溢價約２﹒７％。長電科技升４﹒４％，報２９﹒４８元

。（ｅｙ）

