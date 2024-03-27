《Ａ股行情》滬指收跌１﹒３％失三千，科技股瀉，外資流出７２億

《經濟通通訊社２７日報道》中國領導人本周動向引發關注，中國國家主席習近平今早在北

京人民大會堂會見美國工商界及戰略學術界代表，另外料還會與荷蘭首相呂特見面；至於國務院

總理李強此前在中國發展高層論壇開幕式上致辭，而明日（２６日）舉行的博鰲論壇開幕式上，

全國人大常務委員會委員長趙樂際將發表演講。

人民銀行行長潘功勝在博鰲亞洲論壇２０２４年年會分論壇「深化亞洲金融合作」上致辭，

稱中國正在制定金融穩定法，著力構建權責對等、激勵約束相容的風險處置責任機制和科學合理

的風險處置成本分攤機制；潘功勝又指將完善中國國內的金融安全網建設。

市場觀望國家政策風向，股市成交大幅下降，兩市全日成交僅８８８８億元（人民幣．下同

），創逾一個月新低，按日減少７％，且陸股通淨流出Ａ股超過７２億元，單日淨賣出額創１月

１７日以來新高，盤中外資一度減倉超百億。

滬深股市今早先行低開，滬綜指半日跌幅擴大至０﹒５％，至午後科技股跌浪擴大，算力、

小米汽車、６Ｇ、ＡＩＧＣ等熱炒板塊集體暴力下挫，拖累滬指全日跌幅高達１﹒２６％，報

２９９３﹒１４點，創自２月２９日以來新低，換言之本月升幅全銷；深成指今日劇跌２﹒４％

，創業板指收瀉２﹒８１％，全日滬深兩市合共超過４６００隻個股下跌。

國家統計局公布，１－２月，全國規模以上工業企業實現利潤總額９１４０﹒６億元，同比

增長１０﹒２％，從去年全年下降２﹒３％轉正。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５０２﹒７９ －１﹒１６

上證綜合指數 ２９９３﹒１４ －１﹒２６ ３７６２﹒４３

上證Ａ股指數 ３１３７﹒９１ －１﹒２６

深證成份指數 ９２２２﹒４７ －２﹒４０ ５１２６﹒１７

深圳創業板指數 １７８９﹒８２ －２﹒８１

上證Ｂ股指數 ２４８﹒８４ －０﹒９９ １﹒１０

深證Ｂ股指數 １０８０﹒０５ －０﹒７６ ０﹒５５

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