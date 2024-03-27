《汽車新勢力》電動車對歐出口銳減，中資商會憂歐盟調查影響現

《經濟通通訊社２７日專訊》上周有港媒通過中國海關總署數據測算，中國今年１月至２月

對歐盟２７個國的電動汽車出口量為７５６２６輛，同比下降１９﹒６％，去年同期則為

９４１０２輛，數據反映歐盟調查中國電動汽車補貼對中國汽車出口的影響。

歐盟中國商會本周周訊引用有關數據，稱「這一下滑背後多少有些苦楚」。歐盟中國商會在

報道中指出，有關數據值得高度關注，歐盟對華電動汽車的反補貼調查所帶來的負面「勸阻」效

應或正悄然顯現，已然投射在進出口貿易上。商會特別提到，歐盟本月７日起要求中國電動汽車

進行為期９個月海關進口登記，預示著歐盟未來可能將對從中國進口的電動車徵收追溯性關稅。

商會還表示，歐盟對中國電動汽車的綠色壁壘也對中企發展帶來較大壓力。其引述汽車供應

鏈相關中企反映，部分歐洲客戶出於對碳足跡領域擔憂，正要求相關中國產商赴歐建廠。不過商

會認為其中也有一些季節性因素，例如今年中國春節假期較長，減少了有效工作日。

另外商會指出，電動汽車出口額的下滑幅度比出口量更高，反映匯率影響：中國電動汽車全

球出口數上揚，但以美元計出口額卻下降了１３％。

歐盟中國商會目前會員單位近８０家，代表近１０００家在歐中資企業，覆蓋主要歐盟成員

國。（ｅｙ）



