《一帶一路》李強見斯里蘭卡總理，稱願推進一帶一路重要項目實施

《經濟通通訊社２７日專訊》國務院總理李強周二（２６日）在北京同來華進行正式訪問的

斯里蘭卡總理古納瓦德納舉行會談，並共同見證兩國簽署貿易、投資、海關、發展合作等多項雙

邊合作文件。

李強指出，中方堅定支持斯方實現國家團結穩定、經濟自主發展的努力，願同斯方在共建一

帶一路框架下全力推進重要項目實施，深化經貿、農業、海洋科研等領域合作，挖掘清潔能源、

通信等領域合作潛力，推動兩國務實合作提質升級；中方鼓勵更多中國企業赴斯投資興業，願增

加進口斯優質產品，希望斯方為中方企業提供良好營商環境；雙方要加強文化、旅游、教育等人

文交流，築牢兩國友好的根基。

中方引述古納瓦德納表示，斯里蘭卡感謝中方為斯應對新冠疫情和金融債務危機給予大力支

持，並高度評價習近平提出的一帶一路倡議和系列全球倡議，斯方願同中方紮實推進共建一帶一

路，深化各領域務實合作。



＊古納瓦德納將見習近平，料談債務重組＊



據稱，古納瓦德納將分別與中國國家主席習近平及國務院總理李強會面，其後還將出席博鰲

論壇，周六（３０日）啟程返國。

斯里蘭卡於２０２２年４月爆發外債違約，為了能繼續獲得國際貨幣基金（ＩＭＦ）提供的

紓困款項，該國須在今年６月底前達成雙邊貸款和外幣公債的重組協議。斯里蘭卡政府發言人此

前表示，斯里蘭卡已來到重組外債的最後階段，總理為了這個目的前往中國。（ｅｙ）



