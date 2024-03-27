《中國要聞》官媒批有人對民企潑髒水干擾經營，籲平台監管亮劍

《經濟通通訊社２７日專訊》近年一些內地的ＭＣＮ機構、自媒體和網紅打著維護民族感情

的旗號，在社交媒體上肆意攻擊民營企業，舉例來說，今年農曆新年期間，南京的一家商場因張

貼了紅色圓形圖案，被指控象徵「旭日旗」，在官方的介入後，該商場不得不拆除了這些廣告圖

案。同時，內地首富鍾睒睒也遭到了「不愛國」的質疑，這包括了他的兒子取得美國國籍，以及

其公司農夫山泉（０９６３３）在「東方樹葉」產品包裝上使用了被認為是「日本元素」的設計

。

內地《經濟日報》刊登一則署名「金觀平」的評論文章，指出最近又有人拿民營企業和民營

企業家做文章，「發黑料」「潑髒水」「扣帽子」，不僅干擾企業正常經營，也擾亂了社會投資

預期，損害回升向好信心，疊加複雜嚴峻的國內外形勢，以及民營經濟遭遇的發展問題，雜音噪

音被渲染放大，也讓「民企敢闖」的號召打了折扣。

文章指，面對企業在輿論場遭受的不公，要毫不猶豫地站在事實真相的一邊，堅定不移地站

在公眾利益的一邊，該揭露的揭露、該處理的處理、該辟謠的辟謠、該力挺的力挺，為廣大合法

合規的經營主體和社會主義市場經濟體制撐腰。同時，要加強理論研究和正面宣傳，堅持實事求

是、客觀公正，把握好正確輿論導向，引導社會正確認識民營經濟的重大貢獻和重要作用，正確

看待民營經濟人士通過合法合規經營獲得的財富，給民營經濟發展一個良好穩定的預期。

文章表示，珍視企業家精神，保護民營企業家合法權益，是發展更高水平的社會主義市場經

濟的題中應有之義，呼籲職能部門、相關平台應該堅決亮劍，對曲解、抹黑民營企業與民營企業

家的不實報道、不當言論決不姑息，亦呼籲各方要把平等保護貫徹到立法、執法、司法、守法等

各個環節，減少權力對正常經營活動的干預。（ｅｙ）

