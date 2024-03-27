《中國房產》自媒體稱北京房價瘋狂跳水，內媒反駁僅「穩中有降」

《經濟通通訊社２７日專訊》內地樓市面臨下行壓力，包括北上廣深四大一線城市，盡管當

局強調樓市已出現積極信號，但不少網民都表示其周圍的二手房價在不斷下降，「房價永遠漲」

神話正在被打破，位處中國政治中心的北京亦不例外。

為抗擊當地樓市的負能量聲音，《北京日報》發表文章反駁「暴跌論」，稱近日一批房產自

媒體帳號突然扭轉風向，以個別小區、個別房源降價案例，聲稱北京樓市「瘋狂大跳水」、「突

破底線」，一股腦地唱衰樓市，文章反擊指，特殊案例不能代表北京樓市整體現狀，自媒體為博

眼球掙流量。

文章調查這些自媒體提及的降價案例，發現部分放盤單位定價不高因其情況特殊。其中一個

掛牌價僅３９９萬元（人民幣．下同）的豐台區西羅園小區三居室單位，由於南側所有窗戶均被

遮擋，所以定價不高，其他同戶型房源掛牌價為６７０萬元；至於另一個掛牌價僅３１１萬元的

弘善家園兩居室單位，因樓層低且所有窗戶均面朝牆體，所以叫價較低，其他戶型較好的同區房

源能賣到５００萬元以上。

文章引述廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指，網上的房產博主一般不在意

房源有沒有售出，只是為了博關注度和獲取流量變現，看到唱衰樓市有流量，就開始不顧事實地

炒作。

文章又強調，北京樓市已經漸漸顯現出回暖跡象，今年首兩月商品房銷售面積１１５﹒２萬

平方米，同比增長１１﹒４％，其中住宅銷售面積８２﹒９萬平方米，增長１４﹒６％。文章指

出，目前北京房地產市場盡管價格穩中有降，但遠沒有達到自媒體帳號宣揚的「暴跌」，整體平

穩向好。（ｅｙ）

