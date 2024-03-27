【內房困局】官媒統計：前３０上市房企首２月銷售額下降５４％

《經濟通通訊社２７日專訊》據《新華財經》和《面包財經》統計數據顯示，今年首２月上

市房企銷售有所下滑。１－２月，銷售額前３０上市房企合計銷售金額為２０６４﹒９１億元（

人民幣．下同），同比下降５４﹒０５％；銷售面積前３０上市房企合計銷售面積為

１６６４﹒６７萬平方米，同比下降５５﹒５８％；１－２月銷售均價前３０上市房企平均銷售

均價為１５８０７﹒７９元╱平方米，同比下降１８﹒０５％。

《新華財經》和《面包財經》根據滬、深、港三大交易所主要上市房企披露的今年首２月銷

售數據，統計出銷售金額、銷售面積、銷售均價排名前３０的企業。其中在銷售額和銷售面積方

面，排名前３０的企業同比全線下降。



＊碧桂園銷售額及銷售面積降幅最大＊



銷售額榜單中，保利發展（滬：６０００４８）居首，首２月實現簽約金額３５９﹒４８億

元，同比下降４３﹒６８％；碧桂園（０２００７）下降幅度最大，達８０﹒３５％，排第１１

位。降幅最小的是排第６的綠城中國（０３９００），首２月累計銷售額１５６億元，同比下降

３７﹒１％。

銷售面積榜單中，萬科（０２２０２）（深：０００００２）排第一，首２月累計銷售面積

２２２﹒５萬平方面，同比降３７﹒５３％。降幅最大的同樣是碧桂園，達８５﹒４％。弘陽地

產（０１９９６）、招商蛇口（深：００１９７９）等銷售面積同比下滑均超過四成。

銷售均價榜單中，２１家房企首２月銷售均價同比下滑。降幅超過２０％的房企有５家，包

括遠洋集團（０３３７７）、融創中國（０１９１８）等，其中遠洋集團降幅最大，達

３５﹒７３％，以９２７８﹒８２元╱平方米排在榜尾。綠城中國以３﹒２５萬元╱平方米的銷

售均價達到排榜首，同比增長１９﹒２５％。其他首２月累計銷售均價超過２萬元╱平方米的企

業還有越秀地產（００１２３）、招商蛇口、合生創展集團（００７５４）等４家公司。碧桂園

以９９０３﹒２３元╱平方米排尾二，但增幅最高，達３４﹒６２％。（ｓｌ）

