【內房困局】碧桂園回應此前百億股權被凍結：將向法院提出異議

《經濟通通訊社２７日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，碧桂園地產集團近日再新增兩則被執行人

信息，執行標的合計９８４２萬餘元（人民幣．下同），涉及股權轉讓糾紛、建設工程施工合同

糾紛案件，兩宗案件被執行人還分別包括堆龍德慶區碧輝企業管理有限公司、六安碧桂園房地產

開發有限公司等，執行法院分別為湖南長沙市雨花區人民法院、安徽省六安市金安區人民法院。

此外，碧桂園地產集團日前新增了多條股權凍結信息，合計凍結股權超百億元。碧桂園方面

回應內媒查詢時指出，此次股權凍結涉及區域公司的合作項目，因公司與合作方在成本測算、預

分配利潤等方面存在爭議，合作方向法院申請財產保全。碧桂園方面強調，此類爭議屬正常商業

糾紛，法院尚未作出最終判決，而且凍結的股權價值與爭議標的並不等同，針對合作方的超額保

全，公司已準備向法院提出異議。

據天眼查法律訴訟信息，股權凍結被執行企業包括深圳市帕拉丁五期股權投資合夥企業（有

限合夥）、深圳市匯信二十二號投資諮詢合夥企業（有限合夥）等，凍結股權數額從３９００萬

元至６７﹒０５億元不等，合計凍結股權超百億元，執行法院為山東省濟寧市中級人民法院、山

東省臨沂經濟技術開發區人民法院。（ｓｌ）

