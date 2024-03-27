《大灣區》深圳獲民航局支持建設國家低空經濟產業綜合示範區

《經濟通通訊社２７日專訊》深圳市政府新聞辦公室微信公眾號「深圳發布」發文稱，深圳

市近日已獲中國民用航空局明確支持建設國家低空經濟產業綜合示範區、完善產業發展服務體系

，並獲同意開展低空物流、城市空中交通等研究試點，豐富拓展低空應用場景，構建低空規章標

準體系，加強數字化網絡平台建設和低空服務基礎設施建設。

為進一步全面發力建設「天空之城」，推動低空空域資源由自然資源轉化為經濟資源，深圳

市去年１２月正式向國家有關部委申請創建國家低空經濟產業綜合示範區。今次獲得民航局明確

支持，深圳市交通運輸局相關負責人表示，極大鼓舞了深圳市發展低空經濟產業的信心和決心，

深圳市將進一步完善建設方案，推動低空經濟產業綜合示範區建設各項工作落實落地，重點在加

快飛行服務保障、新型基礎設施、低空智能融合系統、規則標準體系建設等工作上創實績、見成

效，爭取盡快建成低空智能融合基礎設施，完善低空通信、導航、監視、氣象、飛行服務等設施

體系。

據了解，深圳早在２０２２年底出台《深圳市低空經濟產業創新發展實施方案（２０２２－

２０２５年）》，２０２３年初首次將「低空經濟」寫入市政府工作報告，提出打造低空經濟中

心，同年１２月出台《深圳市支持低空經濟高質量發展的若干措施》，２０２４年初更出台全國

首部低空經濟立法《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》，進一步完善低空經濟產業發展頂層

設計、協同機制和政策舉措。

