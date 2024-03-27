抖音：已掌握部分黑產團夥利用ＡＩ虛擬人物犯罪線索，將報警打擊

《經濟通通訊社２７日專訊》抖音出手打擊利用生成式ＡＩ招搖撞騙甚至犯罪的行為。抖音

安全中心今日發布關於不當利用ＡＩ生成虛擬人物的治理公告指，近期平台發現站內仍有用戶違

規使用ＡＩ生成虛擬人物發布內容，已作出嚴厲處置。針對有關行為，平台會對違規視頻下架，

對違規帳號進行取消其投稿和營利權限、抹除帳號粉絲、封禁帳號等處置，並利用模型、技術識

別能力等手段，進行長期系統的識別發現和處置。公告還指出，平台已掌握部分黑產（網絡犯罪

）團夥不當使用ＡＩ生成虛擬人物用於犯罪的線索，將報警打擊。

公告列出不當使用ＡＩ技術生成虛擬人物發布內容的典型行為，包括：

１﹒ 生成境外虛假人設，消費愛國心理、博取關注。用虛假外國人的形象，以想嫁給中國

、想到中國生活、評價社會事件等言論博取眼球。

２﹒ 生成俊男美女虛假形象，騙取互動，交友導流。直接稱用戶為「你」「娘」「媽媽」

「老公」等，發布情感誘導、唱情歌、為你謀福利等表達虛假情感的內容，將用戶導流至私人聊

天工具，甚至進行詐騙。

３﹒ 生成精英人士虛假人設，發布心靈雞湯、財商、偽國學、厚黑學、偽成功學等不良內

容，低質吸粉，甚至引流到站外以賣課、入群等方式獲利。



＊使用ＡＩ生成內容須有顯著標識，發布者須對相應後果負責＊



公告重申，創作者、主播、用戶、商家、廣告主等平台生態參與者，在抖音應用生成式ＡＩ

技術時，須遵循相關規範：發布者應對ＡＩ生成內容進行顯著標識，幫助其他用戶區分虛擬與現

實，特別是易混淆場景；發布者需對ＡＩ生成內容產生的相應後果負責，無論內容是如何生成的

；虛擬人需在平台進行註冊，虛擬人技術使用者需實名認證；禁止利用生成式ＡＩ技術創作、發

布侵權內容，包括但不限於肖像權、知識產權等，一經發現，平台將嚴格處罰；禁止利用生成式

ＡＩ技術創作、發布違背科學常識、弄虛作假、造謠傳謠的內容，一經發現，平台將嚴格處罰。

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