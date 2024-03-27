【博鰲論壇】潘功勝：亞洲國家應合作推動ＩＭＦ份額佔比改革

《經濟通通訊社２７日專訊》中國人民銀行行長潘功勝在博鰲亞洲論壇２０２４年年會分論

壇「深化亞洲金融合作」上致辭時表示，ＩＭＦ當前的份額佔比難以反映成員國在全球經濟中的

相對地位。亞洲國家應合作推動ＩＭＦ份額改革，盡快實現份額佔比的調整，為更好地反映亞洲

國家在全球經濟中的相對地位，特別是提高新興市場和發展中國家的話語權和代表性。同時，亞

洲國家可推動各方盡快就新的份額公式達成共識，為實現份額佔比的調整奠定基礎。

此外，潘功勝指出，亞洲的雙邊貨幣互換合作不斷加深，隨著亞洲經濟一體化的深入，亞洲

的本幣結算需求上升，雙邊貨幣互換的合作規模不斷擴大。中國人民銀行已與２９個國家和地區

的中央銀行和貨幣當局簽署了雙邊貨幣互換協議，總規模已達到４萬億元人民幣，有效促進跨境

貿易和投資。

潘功勝又指，中國人民銀行對部分國家的雙邊貨幣互換，也構成了ＩＭＦ（國際貨幣基金組

織）牽頭的國際紓困救助領域的重要組成部分。中國人民銀行願與亞洲經濟體繼續深化貨幣合作

，促進雙邊貿易和投資的變革，為維護區域穩定貢獻。（ｓｌ）

