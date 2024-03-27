《Ａ股焦點》貴州茅台微跌，醬香拿鐵中落傳日倒５０瓶白酒厚奶

《經濟通通訊社２７日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）與瑞幸聯乘的醬香拿鐵自去年

９月初上市後紅極一時，但近日有自稱瑞幸員工在網上爆料稱，醬香拿鐵風光不再，門店一天倒

掉５０多瓶過期的白酒厚奶。內媒亦引述一家深圳瑞幸門店店員表示，醬香拿鐵剛上市時每天都

能賣出１００多杯，但目前來點單的人明顯減少，而製作醬香拿鐵的白酒厚奶，保質期只有兩天

，一到期就要在打烊前倒掉。報道並引述受訪市民指出，美酒加咖啡本來就是一種噱頭，從剛開

始的一杯難求到現在銷售遇冷，其實也在預料之中。

貴州茅台股價收跌０﹒５％，報１７０１元人民幣。

茅台方面則在周一（２５日）發表「捷報」指，截至３月２０日，醬香拿鐵用戶突破

２５００萬，並宣布自３月２０日起至４月２日舉行「春分感恩活動」，醬香拿鐵老用戶可免費

抽獎１次，而且期間每下單１杯醬香系列，加送１次抽獎機會，獎品包括醬香拿鐵系列春分周邊

套組、茅小凌酒心巧克力套裝兌換碼、醬香拿鐵系列飲品兌換券。茅台與瑞幸聯手以農曆「四時

八節」為主題打造的瑞幸咖啡四時八節主題店，將於２９日在深圳嘉匯新城正式開幕。（ｓｌ）

