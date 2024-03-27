  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

27/03/2024 15:04

《Ａ股焦點》貴州茅台微跌，醬香拿鐵中落傳日倒５０瓶白酒厚奶

　　《經濟通通訊社２７日專訊》貴州茅台（滬：６００５１９）與瑞幸聯乘的醬香拿鐵自去年
９月初上市後紅極一時，但近日有自稱瑞幸員工在網上爆料稱，醬香拿鐵風光不再，門店一天倒
掉５０多瓶過期的白酒厚奶。內媒亦引述一家深圳瑞幸門店店員表示，醬香拿鐵剛上市時每天都
能賣出１００多杯，但目前來點單的人明顯減少，而製作醬香拿鐵的白酒厚奶，保質期只有兩天
，一到期就要在打烊前倒掉。報道並引述受訪市民指出，美酒加咖啡本來就是一種噱頭，從剛開
始的一杯難求到現在銷售遇冷，其實也在預料之中。
　　貴州茅台股價收跌０﹒５％，報１７０１元人民幣。
　　茅台方面則在周一（２５日）發表「捷報」指，截至３月２０日，醬香拿鐵用戶突破
２５００萬，並宣布自３月２０日起至４月２日舉行「春分感恩活動」，醬香拿鐵老用戶可免費
抽獎１次，而且期間每下單１杯醬香系列，加送１次抽獎機會，獎品包括醬香拿鐵系列春分周邊
套組、茅小凌酒心巧克力套裝兌換碼、醬香拿鐵系列飲品兌換券。茅台與瑞幸聯手以農曆「四時
八節」為主題打造的瑞幸咖啡四時八節主題店，將於２９日在深圳嘉匯新城正式開幕。（ｓｌ）

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金