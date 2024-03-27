【數據解讀】統計局：市場需求持續恢復，首２月工業利潤增長平穩

《經濟通通訊社２７日專訊》國家統計局公布，１－２月，全國規模以上工業企業實現利潤

總額９１４０﹒６億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒２％，從去年全年下降２﹒３％轉正

。國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指，總體看，１－２月規上工業企業利潤較快增長，

起步平穩。隨著宏觀組合政策落地顯效，市場需求持續恢復，工業生產較快增長，規模以上工業

企業效益繼續改善。分月看，規上工業企業當月利潤自上年８月以來同比持續增長，今年１－２

月延續恢復向好態勢，工業企業效益起步平穩。



＊超七成行業利潤增長，裝備製造業利潤貢獻最大＊



工業企業營收增長明顯加快。１－２月規上工業企業營業收入同比增長４﹒５％，高於去年

全年營收增速３﹒４個百分點，企業營收回升態勢明顯，為利潤增長創造有利條件。其中，超七

成行業利潤增長。１－２月，在４１個工業大類行業中，有２９個行業利潤同比增長，增長面為

７０﹒７％，比去年全年擴大４﹒８個百分點。

裝備製造業、高技術製造業利潤明顯回升，新質生產力培育壯大。１－２月，裝備製造業利

潤同比增長２８﹒９％，增速比去年全年加快２４﹒８個百分點，拉動規上工業利潤增長６﹒７

個百分點，貢獻率達６５﹒９％，是貢獻最大的行業板塊。分行業看，電子行業利潤增長

２﹒１１倍，鐵路船舶航空航天運輸設備、汽車、金屬製品行業分別增長９０﹒１％、

５０﹒１％、２７﹒８％。

此外，受益於國內外需求改善，疊加春節假期有力帶動，消費需求平穩恢復，消費品製造業

利潤實現較快增長。１－２月，消費品製造業利潤由去年全年下降１﹒１％轉為同比增長

１２﹒９％，在１３個消費品製造大類行業中，有１１個行業利潤增長，其中，造紙、家具、紡

織、文教工美行業利潤分別增長３﹒３７倍、１﹒９８倍、５１﹒１％、５０﹒４％；食品、酒

飲料茶行業利潤分別增長１５﹒８％、１４﹒２％。（ｓｌ）

