《汽車新勢力》比亞迪王傳福：未來幾年合資品牌市佔率將降至一成

《經濟通通訊社２７日專訊》比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）今日舉行

２０２３年財報投資人溝通會。內媒《第一財經》引述會議紀要顯示，比亞迪董事長王傳福認為

，目前新能源行業已進入淘汰賽，２０２４年至２０２６年是規模、成本和技術的決戰。中國車

企新能源產品加速投放將會蠶食合資品牌市場，未來３至５年，合資品牌份額將從４０％降到

１０％，其中３０％是中國品牌未來增長的空間。

對於比亞迪自今年２月下旬起通過密集推出榮耀版車型發起價格戰，王傳福稱，比亞迪榮耀

版車型的主要對手是燃油車和合資品牌，３月份預估銷量會超過３０萬輛，乘用車市場佔有率

１６％，新能源車市場市佔率３５％。當前秦ＰＬＵＳ已遇到產能瓶頸，後續４－５月將進一步

加大產能。預計２０２４年全年銷量在２０２３年的基礎增長至少２０％以上，而２０２４年銷

量目標為３６０萬輛。

比亞迪對海外市場的布局也在加速。目前比亞迪已進入日本、德國、澳洲、巴西、阿聯酋等

多個國家和地區，首個海外乘用車生產基地泰國工廠已奠基，巴西、匈牙利兩大新能源汽車整車

製造基地也在計劃建設中。２０２３年比亞迪海外銷量為２４萬輛，今年海外銷量目標為５０萬

輛，明年銷量目標為１００萬輛，未來三年呈倍增式增長。

王傳福並透露，今年５月比亞迪將推出第五代ＤＭＩ混動技術，饋電油耗降至２﹒９升╱百

公里，滿油滿電續航２０００公里。（ｓｌ）

