【大國博弈】習近平：中美關係回不到過去，但能有一個更好的未來

《經濟通通訊社２７日專訊》據《央視新聞》報道，國家主席習近平今日上午在北京人民大

會堂集體會見美國工商界和戰略學術界代表期間，認真聽取了美方代表發言，並對他們關心的問

題一一作出回應。對於中美關係，習近平指出，雖然回不到過去，但能夠有一個更好的未來。不

管是經貿、農業等傳統領域，還是氣候變化、人工智能等新興領域，中美應該成為對方發展的助

力，而不應該成為阻力。推動世界經濟復甦、解決國際和地區熱點問題，都需要中美協調合作。

美方應同中方相向而行，樹立正確戰略認知，妥善處理敏感問題，保持中美關係止跌企穩的勢頭

，積極探索正確相處之道，推動中美關係持續穩定健康向前發展。



＊不會因為「中國見頂論」而見頂＊



習近平表示，中國經濟是健康、可持續的。去年中國經濟增速在世界主要經濟體中名列前茅

，對世界經濟增長貢獻率繼續超過３０％，「這是中國人民幹出來的，也離不開國際合作」。中

國的發展歷經各種困難挑戰才走到今天，過去沒有因為「中國崩潰論」而崩潰，現在也不會因為

「中國見頂論」而見頂。中國發展前景是光明的，「我們有這個底氣和信心」。



＊中美雙方要按經濟規律和市場規則辦事＊



習近平並指，中國的改革不會停頓，開放不會止步，目前正在謀劃和實施一系列全面深化改

革重大舉措，持續建設市場化、法治化、國際化一流營商環境，為包括美國企業在內的各國企業

提供更廣闊發展空間。面對中美經貿關係近年出現的新情況新變化，雙方要堅持相互尊重、互惠

互利、平等協商，按經濟規律和市場規則辦事，擴大和深化經貿互利合作，尊重彼此的發展權利

，追求中美共贏和世界共贏。歡迎美國企業更多參與共建「一帶一路」，參加中國國際進口博覽

會等大型經貿活動，繼續投資中國、深耕中國、贏在中國。



＊美國工商界支持美中加強交流，建立穩定可持續關係＊



美中關係全國委員會董事會主席格林伯格、黑石集團董事長兼首席執行官蘇世民、高通公司

總裁兼首席執行官安蒙、哈佛大學肯尼迪政府學院院長艾利森、美中貿易全國委員會會長艾倫等

美方代表，在發言中讚揚中國在過去幾十年實現了非凡經濟增長和轉型，體現了強大韌性和活力

，又指中國人民的發展權利應該得到尊重；相信中國將實現自身發展目標，促進世界經濟發展和

融合。

報道並指，美國企業讚賞中方近期出台的一系列進一步改革開放的重要舉措，看好中國經濟

發展前景，將堅定不移繼續深耕中國，同中國發展長期緊密的合作關係。美國工商界和戰略學術

界支持美中雙方加強各層級交往交流，增進相互理解、信任與合作，攜手應對全球性挑戰，推動

建立穩定、可持續、富有成效的美中關係。（ｓｌ）

