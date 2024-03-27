《中國監管》蘇州貸款中介巨頭中企企祥被查封，傳數百人被帶走

《經濟通通訊社２７日專訊》江蘇蘇州電話推銷貸款中介巨頭「中企企祥」被警方「一鍋端

」。據內媒《２１世紀經濟報道》指出，上海警方３月中旬以涉嫌詐騙罪的名義，跨省查封了蘇

州２家、無錫１家貸款中介公司，為中企企祥（蘇州）科技有限公司及其關聯公司。其中職場位

於蘇州工業園區太平金融大廈的中企企祥總部，員工規模或達上千人。

報道並引述知情人士指，此次上海警方跨省查封或與有受害人在上海報警有關，而中企企祥

被抓捕的涉案人員或達數百位之多；無錫最初１００多人涉案，目前公司高層仍被羈押；蘇州最

初涉及６００多人，後來普通員工陸續取保候審。目前中企企祥官網已無法打開。

去年８月，上海警方亦曾查封蘇州另一貸款中介機構「中槿仕佳」，據指中槿仕佳的業務模

式是從中企企祥學習得來；中槿仕佳高管目前因涉嫌詐騙被逮捕，一般業務員在檢察院審查階段

認罪不起訴。



＊官方曾提醒消費者警惕有人冒充銀行員工詐騙＊



公開資料顯示，中企企祥（蘇州）科技有限公司成立於２０２１年，總部位於蘇州自貿區金

融核心ＣＢＤ ，是一家貸款諮詢服務平台，以個人信用貸款、企業信用貸款、抵押貸款為三大

核心支柱產品。有知情人士透露，在當地貸款中介行業中，中企企祥有「黃埔軍校」之稱，基本

上在蘇州工業園區內從事貸款中介的都來自中企企祥，「他們不說是蘇州第一吧，工業園區第一

是可以算得上的」。

報道並提到，對於此類貸款中介或助貸機構的清退早已開始。上海、湖北等地監管部門曾陸

續就此發文，其中國家金融監督管理總局湖北監管局今年３月連發兩則風險提示，提醒廣大消費

者警惕冒充銀行員工實施詐騙、謹慎選擇合適的金融產品等。國家金融監管總局上海監管局等八

部門去年１２月發布相關公告，提醒市民警惕不法貸款中介嚴重危害，同時表示依法懲治違法犯

罪行為、規範金融營銷活動等。（ｓｌ）



