新天綠色能源（００９５６）去年純利跌４％，派息２１﹒４分

《經濟通通訊社２７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，截

至去年１２月３１日止年度純利約２２億元（人民幣．下同），跌３﹒７％，每股盈利５１分，

派末期股息每股２１﹒４分。

該集團指，營業收入２０２﹒８億元，升９﹒３％，稅前利潤３３﹒７億元，升２﹒２％，

去年天然氣業務總輸氣量５１﹒１億立方米，升１３﹒６％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

