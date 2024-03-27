《經濟通通訊社２７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，截
至去年１２月３１日止年度純利約２２億元（人民幣．下同），跌３﹒７％，每股盈利５１分，
派末期股息每股２１﹒４分。
該集團指，營業收入２０２﹒８億元，升９﹒３％，稅前利潤３３﹒７億元，升２﹒２％，
去年天然氣業務總輸氣量５１﹒１億立方米，升１３﹒６％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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27/03/2024 07:54
新天綠色能源（００９５６）去年純利跌４％，派息２１﹒４分
《經濟通通訊社２７日專訊》新天綠色能源（００９５６）（滬：６００９５６）公布，截
至去年１２月３１日止年度純利約２２億元（人民幣．下同），跌３﹒７％，每股盈利５１分，
派末期股息每股２１﹒４分。
該集團指，營業收入２０２﹒８億元，升９﹒３％，稅前利潤３３﹒７億元，升２﹒２％，
去年天然氣業務總輸氣量５１﹒１億立方米，升１３﹒６％。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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