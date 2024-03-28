《國企紅籌》青島港全年純利升８﹒７％，息２９﹒２７分人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》青島港（０６１９８）（滬：６０１２９８）公布，截至

２０２３年１２月３１日止全年純利４９﹒２３億元（人民幣．下同），按年升８﹒７％，每股

盈利７６分，末期息每股派２９﹒２７分。

期內收入１８１﹒７３億元，跌５﹒７％。（ｈｐ）



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