春立醫療（０１８５８）全年純利跌９﹒７％，息０﹒３６２元人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》春立醫療（０１８５８）（滬：６８８２３６）公布，截至

２０２３年１２月３１日止全年純利２﹒７８億元（人民幣．下同），按年跌９﹒７％，每股基

本盈利７２分，末期息每１０股派３﹒６２元，即每股派０﹒３６２元。

期內營業總收入１２﹒０９億元，升０﹒６％。（ｈｐ）



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