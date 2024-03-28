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AH股新聞

28/03/2024 18:02

春立醫療（０１８５８）全年純利跌９﹒７％，息０﹒３６２元人幣

　　　《經濟通通訊社２８日專訊》春立醫療（０１８５８）（滬：６８８２３６）公布，截至
２０２３年１２月３１日止全年純利２﹒７８億元（人民幣．下同），按年跌９﹒７％，每股基
本盈利７２分，末期息每１０股派３﹒６２元，即每股派０﹒３６２元。
　　期內營業總收入１２﹒０９億元，升０﹒６％。（ｈｐ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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