《經濟通通訊社２８日專訊》山東新華製藥股份（００７１９）（深：０００７５６）公布
，截至２０２３年１２月３１日止全年純利４﹒９７億元（人民幣．下同），按年升２０﹒８％
，每股基本盈利７４分，派末期息２５分。
期內營業總收入８１﹒０１億元，升８％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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28/03/2024 18:23
《國企紅籌》山東新華製藥全年純利升２０﹒８％，息２５分人幣
《經濟通通訊社２８日專訊》山東新華製藥股份（００７１９）（深：０００７５６）公布
，截至２０２３年１２月３１日止全年純利４﹒９７億元（人民幣．下同），按年升２０﹒８％
，每股基本盈利７４分，派末期息２５分。
期內營業總收入８１﹒０１億元，升８％。（ｈｐ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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