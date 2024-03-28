《國企紅籌》山東新華製藥全年純利升２０﹒８％，息２５分人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》山東新華製藥股份（００７１９）（深：０００７５６）公布

，截至２０２３年１２月３１日止全年純利４﹒９７億元（人民幣．下同），按年升２０﹒８％

，每股基本盈利７４分，派末期息２５分。

期內營業總收入８１﹒０１億元，升８％。（ｈｐ）



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