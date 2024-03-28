《駐京專電》發改委：把發展新質生產力作為「十五五」規劃重點

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國家發展改革委主任鄭柵潔表示，要發揮

中長期規劃和年度計劃的導向作用，做好發展新質生產力的戰略部署和任務分解，把發展新質生

產力作為「十五五」規劃基本思路的研究重點。



＊提出促進新質生產力發展的關鍵性任務＊



由發改委主辦的「深學篤行闡釋習近平經濟思想研討會」２６日在北京舉行。鄭柵潔說，要

立足發展改革職能積極培育和發展新質生產力。在謀劃「十五五」經濟社會發展主要目標指標、

重大戰略任務、重大改革舉措、重大工程項目時，充分考慮發展新質生產力的實踐要求，特別是

研究提出促進新質生產力發展的關鍵性任務、基礎性工程。抓好發展新質生產力和年度重點工作

的有機結合，研究出台促進新質生產力發展的政策舉措。

針對要素保障，鄭柵潔指出，要做好投資管理和項目建設，將更多資金集中到發展新質生產

力亟須的方向和領域。用好中央預算內資金，適當調整地方政府專項債投向，加強各類債券的組

合支持力度，形成資金合力。同時，引導民間資本在發展新質生產力中發揮更大作用，形成發展

新質生產力的強大力量。

