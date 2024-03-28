《駐京專電》李強見德國巴伐利亞州州長：願加強中德電動汽車合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》國務院總理李強昨日（２７日）下午在釣

魚台國賓館會見德國巴伐利亞州州長索德爾。李強表示，地方合作是中德關係的重要基礎，也是

活力源泉。中方重視巴伐利亞州對中德關係的獨特作用，願同巴伐利亞州進一步深化開放合作。

希望巴伐利亞州繼續為推進中德整體合作發揮積極作用，特別是在更好實現互利共贏、加強創新

合作、深化人文交流等方面發揮示範作用，為中德關係發展增添新動力。

巴伐利亞面積佔德國國土面積的五分之一，是德國面積最大的州份，同時也是人口和經濟第

二高的州份，是德國汽車工業、電子工業、化學和製藥行業的中心。



＊加強電動汽車、清潔能源、生物制藥、人工智能等領域合作＊



李強指出，中方願同巴伐利亞州進一步加強經貿合作，並將此作為雙方合作的壓艙石，同時

加強電動汽車、清潔能源、生物製藥、人工智能等領域合作，深化文化、教育、體育、青年等領

域交流，推動雙方互利合作邁上新台階。中方將持續擴大市場准入，落實好外資企業國民待遇，

認真解決數據跨境流動等問題，打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為包括來自巴伐利

亞州在內的德國企業來華投資提供更多支持便利。希望巴伐利亞州為中國企業提供公平、公正、

非歧視的營商環境。

索德爾表示，巴伐利亞州同中國建立了密切的合作關係。巴州反對「脫鈎斷鏈」，願同中方

繼續推進農業、科技、人文等領域合作，拓展雙方共同利益，實現互利共贏。

