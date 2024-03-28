【博鰲論壇】趙樂際：反對強權政治霸權行徑，共做亞洲發展促進者

《經濟通通訊社２８日專訊》全國人大委員長趙樂際出席在海南舉行的博鰲亞洲論壇年會，

他在開幕式發表主旨演講時指出，目前世界經濟復甦乏力，霸權霸道危害深重，和平與發展面臨

嚴峻挑戰，對於人類向何處去之問，中國的回答是攜手共建人類命運共同體。而構建人類命運共

同體已經從中國倡議，擴大為全球行動。

趙樂際呼籲各國要攜手構建亞洲命運共同體，做亞洲安全的維護者，落實好全球安全倡議。

他認為，各國要摒棄冷戰思維和集團對抗，反對強權政治和霸權行徑，共同做亞洲發展的促進者

，為世界經濟復甦提供機遇。

趙樂際又表示，開放帶來進步，封閉必然落後，任何國家都無法關起門來搞建設，必須堅持

合作共贏理念，要建設更緊密開放的區域共同市場，反對貿易保護主義和各種築牆設疊、脫鈎斷

鏈，要在開放中共享機遇，在合作中尋求共贏。

他表示，早前閉幕的全國兩會確定中國今年經濟社會發展目標任務和政策舉措，傳遞了中國

經濟持續回升向好的訊息，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，將為世界經濟復甦注入

強大動力。



＊中國願與各國加強在科技創新方面的合作＊



趙樂際提出中國未來在經濟發展上的四個堅持，包括堅持創新發展、堅持開放發展、堅持綠

色發展和堅持共享發展。他說中國願與各國加強在科技創新方面的合作，培育經濟新增長點，中

國開放的大門只會越開越大，永遠不會關上。

中國將主動對接高標準國際經貿規則，持續縮減外資准入負面清單，全面取消製造業外資准

入限制，以及提升外籍人員來華工作、學習、旅遊便利。

趙樂際亦提出，１４億多的人口是超大規模市場，其潛力將不斷釋放，投資中國就是投資未

來，他歡迎各國乘搭中國發展快車，攜手實現和平發展互利合作，共同繁榮的世界現代化。

