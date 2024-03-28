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AH股新聞

28/03/2024 15:53

《駐京專電》中方取消對澳葡萄酒雙反，商務部：對話解決彼此關切

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２８日北京專電》中國商務部公告取消對澳洲葡萄酒的雙反
措施，自２０２４年３月２９日起，終止對原產於澳洲的進口相關葡萄酒徵收反傾銷稅；終止徵
收反傾銷稅後，不徵收反補貼稅。
　　對此，商務部新聞發言人何亞東表示，在雙方共同努力下，中澳在世貿組織框架下，達成妥
善解決世貿爭端的共識。他說，「中澳互為重要的貿易夥伴。我們願與澳方一道，通過對話磋商
解決彼此關切，共同推動雙邊經貿關係穩定健康發展。」

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