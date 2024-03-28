《中國要聞》龔正：金融和科創雙向奔赴才能更好地成就彼此

《經濟通通訊社２８日專訊》上海市長龔正今日在國新辦新聞發布會上表示，金融和科創都

是上海的核心功能，雙向奔赴才能更好地成就彼此。無科技不金融，無金融不科技。

他說，下一步，上海將依託科技金融改革試驗區等重要平台，努力提升上海科技金融服務質

效。

具體來說，一是進一步促進股權投資行業高質量發展，引導社會資本加大對初創期科技企業

的支持。最近上海推動設立了上海科創金融研究院，這是一個專注於促進天使投資發展的社會組

織，目的就是要強化對早期項目的發現和投資培育，幫助社會資本做好投資對接。

二是持續深化資本市場改革，提升上交所主板、科創板等資本市場功能，努力把上海資本市

場打造成為支持科技創新和培育新質生產力的重要引擎。

三是做精科技信貸和保險產品，更好滿足科技企業多樣化的融資需求。比如，上海推動部分

商業銀行在臨港新片區和張江科學城面向科技型非上市公司，試點開展「科技企業員工持股計劃

和股權激勵貸款」，這對企業穩定核心員工、激發創新活力就很有幫助。下一步，上海還要支持

金融機構創新推出更多科技企業急需的專項融資產品。（ｌｃ）

